Заражение чужими эмоциями может вызвать нехватку энергии

Подумайте, не являетесь ли вы «губкой» для чьего‑то пессимизма

Иногда недостаток энергии у человека бывает связан не с синдромом хронической усталости, анемией или каким-то другим заболеванием, а с тем, что он слишком поддается эмоциям чужих людей.

«Человек может неосознанно впитывать в себя негатив от других людей и после этого ощущать опустошенность. Механизм, вызывающий эмоциональное заражение, связан с тем, как работают зеркальные нейроны: они вынуждают нас отображать эмоциональное состояние других. Потому, даже будучи в хорошем расположении духа, человек вдруг может столкнуться с тревогой или напряжением, подхваченными в своем окружении», — объясняют нейробиологи.

Для защиты от такого пагубного воздействия придется научиться методу «наблюдения, а не впитывания», то есть важно сознательно отделить свой эмоциональный фон от внешнего воздействия.