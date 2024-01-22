Занятия спортом в паре менее эффективны

Это касается начинающих зожников

Ученым удалось определить, что совместные тренировки мужчин и женщин, живущих вместе, не приносят того результата, как те, когда люди тренируются отдельно от своих партнеров.

«Проведены наблюдения за 120 женатыми парами возраста 54—72 лет. Участников поделили на две группы, где в одной фитнесом занимались вдвоем с партнером, а в другой — порознь. Согласно данным фитнес-трекеров, фиксировавших шаги, пульс, пройденный путь, потраченные калории, время в активном режиме и качество сна у всех испытуемых, результаты людей, занимающихся без своего партнера, были лучше», — говорится об исследовании.

Представители науки связывают такие итоги с необходимостью корректировки устоявшегося образа жизни. Для продуктивности смену привычек лучше совершать самостоятельно, чтобы один из супругов не демотивировал другого.