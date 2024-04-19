Замедлить старение способен сыр с плесенью

Деликатес борется с возрастными изменениями

Притормозить старение кожных покровов можно деликатесом, который ценится среди гурманов, — это сыр с плесенью. Такой сыр имеет в составе пантотеновую кислоту, а она помогает сохранить молодость кожи.

«За счет роста плесневого грибка во время ферментационных процессов в таком сыре повышается уровень пантотеновой кислоты, так что при регулярном его потреблении можно дать отпор возрастным изменениям и позаботиться о тонусе кожи», — сообщают нутрициологи.

Двух кусочков сыра с плесенью ежедневно будет хватать для обеспечения нужного эффекта.

Отметим, что при отечности, почечных и печеночных патологиях, проблемах с ЖКТ сыр едят с осторожностью.