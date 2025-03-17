Замачивание круп способствует лучшему усвоению питательных веществ из них

Сколько времени нужно держать крупу в воде перед приготовлением

Замачивание некоторых продуктов — семян, орехов, бобовых и круп — позволяет снизить концентрацию в них фитиновой кислоты, которая вступает в реакцию с минералами, что приводит к образованию нерастворимых фитатов — они препятствуют всасыванию полезных веществ в кишечнике.

«Фитиновую кислоту относят к числу антинутриентов, снижающих биодоступность ценных элементов. Замачивание приводит к активации фермента фитазы, расщепляющего фитиновую кислоту и высвобождающего связанные с ней компоненты, что увеличивает их биодоступность — железо, цинк, кальций и магний будут лучше усвоены организмом», — объясняют нутрициологи.

В составе круп может быть не только фитиновая кислота, но и другие антинутриенты, а при замачивании они частично ликвидируются.

Еще замачиванием осуществляется стимуляция ферментов, отвечающих за расщепление сложных углеводов и белков до более простых и легкоусвояемых соединений.

Также замачивание дает возможность сократить время приготовления и улучшает текстуру круп.

Вымачивать, например, киноа рекомендуется 3 часа, пшену, гречке и дикому рису нужно 5 часов, перловке — 6, овсу, ржи — 8, белому рису — 9, а коричневому — 12 часов.