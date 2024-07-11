Зачем здоровому человеку носить ортопедические стельки

Они бывают нужны и при отсутствии прямых показаний

Если у вас нет жалоб, с которыми можно обратиться к ортопеду, это еще не значит, что вам не нужны ортопедические стельки. Специалисты считают, что таковыми следует обзавестись всем людям возраста 45+.

«Физиологические ресурсы организма способны поддерживать суставы и связки до определенного возраста, но после 45 следует помочь своему телу и облегчить нагрузку. Капсульно-связочному аппарату стопы свойственно терять эластичность, приобретать ригидность, стопам случается проседать. Силу тяжести массы тела на протяжении дня не может победить даже хорошая генетика», — отмечают медики.

Людям, чья профессия или образ жизни предполагают нахождение на ногах по многу часов, также необходимы ортопедические стельки, иначе суставам стоп и коленей не избежать повреждений.