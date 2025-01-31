Зачем взрослые носят одежду с героями мультиков

Чем опасно увлечение такими принтами

Вы наверняка обращали внимание на взрослых людей, которые надевают одежду с мультяшными принтами. А может, и в вашем гардеробе есть что-то такое веселенькое и детское? Почему же взрослому человеку иногда хочется так одеться?

Психологи объясняют это включением защитного механизма на серые будни. Таким образом человек абстрагируется от гнетущих проблем и отдается во власть приятной ностальгии.

«Персонаж, ассоциируемый с детством, является символом безопасности, которую так хочется обрести во взрослой жизни, полной стрессов. Мультяшная одежда как бы переносит нас в то время, когда мы были беззаботными и не знали тревог. Это сродни самоуспокоению. Воссоединяет нас со своим детским „я“. Отвлекает от давящих ежедневных задач»,— говорят специалисты.

Излишне впадать в детство психологи не советуют, подобное поведение приводит к негативному восприятию действительности и создает дополнительные трудности с выполнением «взрослых» функций. К тому же, когда детские принты в одежде становятся неотъемлемой частью вашего образа, окружающие могут перестать воспринимать вас серьезно, что в определенных ситуациях отражается на карьере.