Зачем воспитывать детей в духе девяностых

Психологи предлагают вернуться в период без интернета

Приверженцы нового тренда воспитания детей считают, что ребенку нужно возвратить настоящее детство, где есть живое общение, игры и прогулки, — то есть необходимо переместиться в доцифровую эпоху.

«Постоянное времяпрепровождение с гаджетами, обилие информации и родительская гиперопека в стремлении защитить ребенка от всего и вся не вяжутся с настоящим детством, поэтому тренд Raising 90s kids — „Воспитываем детей в духе девяностых“ набирает обороты. Там дети играли друг с другом, а не с телефонами, гуляли во дворе, а еще могли сами приготовить себе бутерброд, чтобы перекусить, а не ждали еду из службы доставки», — говорят психологи.

Если сейчас родители начнут вспоминать свое детство, у них будет масса историй, связанных с прогулками в любую погоду, играми в футбол или прятки, когда во дворе существовала своя культура. Сегодня дворы пустуют, разве что там можно заметить совсем еще малышей в сопровождении мам, а ребята постарше не выпускают из рук телефонов. Что будут вспоминать они, когда станут большими?

Детство офлайн учит риску и принятию вызовов, борется с инфантильностью, дает опыт в разрешении конфликтов, знакомит ребенка со спектром чувств: будь то первая влюбленность в соседскую девчонку или обида от того, что упал с велосипеда и разодрал коленки. Отказ от интернета или сокращение пребывания в виртуальном пространстве дарит ребенку настоящий мир.