Зачем вести дневник головной боли

Наблюдения нужно фиксировать каждый день

При частых и сильных приступах головной боли не обойтись без посещения цефалголога. Однако, чтобы врач смог выставить верный диагноз и назначить подходящее лечение, ему потребуется помощь самого пациента, а именно точное и детальное описание симптоматики.

«Рекомендуется вести дневник головной боли в течение 1—3 месяцев. Данные из дневника позволяют доктору выяснить все симптомы, найти связь головной боли с приемом лекарственных препаратов или с менструальным циклом, если он есть, и поставить точный диагноз», — отмечают специалисты Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Ежедневно описывайте в дневнике:

• частоту, характер и интенсивность головной боли;

• время, когда болела голова;

• дополнительные симптомы: тошноту и рвоту, раздражение от света/звуков, возникновение ауры — зрительных нарушений, проблем с речью и других признаков, которые говорят о приближении мигрени;

• факт приема обезболивающих: наименование препарата, дозировка, эффективность;

• причины, которые могли привести к боли или усилить ее: физическое перенапряжение, употребление алкоголя, определенных продуктов или лекарств и другие;

• при отсутствии симптома тоже отмечайте, когда голова не болела и что, как вам кажется, позволило обойтись без приступа.