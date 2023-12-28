Тем, кто хочет располагать полным представлением о состоянии своего организма и стремится к поддержанию или улучшению здоровья, медики рекомендуют пройти анализ состава тела, признанный фундаментальной частью оценки состояния питания, особенно в программах похудения.
«Биоимпедансный анализ состава тела позволяет рассчитывать абсолютные и относительные значения жировой, тощей, скелетно-мышечной и активной клеточной массы, энерготраты покоя, а также объем, локализацию и распределение жидкости по секторам в организме», — рассказывает диетолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Анна Кишкина.
Биоимпедансный анализ состава тела позволяет:
• контролировать изменения скелетно‐мышечной ткани при снижении или наборе массы тела;
• следить за трансформациями абсолютного количества жира в теле;
• определять достаточность белковой части питания;
• оценивать уровень двигательной активности, выявлять гиподинамию;
• получать характеристику по гидратации тела, узнавать об избытке или дефиците жидкости в организме.
Как подготовиться к исследованию:
• На вас должна быть сухая одежда.
• Потребуется снять украшения и прочие металлические предметы.
• После холода нужно подождать 20 минут, чтобы тело согрелось.
• Перед диагностикой надо сходить в туалет и опорожнить мочевой пузырь.
• За три часа до обследования не нужно есть.
• Желательно не употреблять кофеин перед анализом, а также отказаться от алкоголя за 24 часа до.
• Перед биоимпедансом не нужно курить.
• До тестирования не стоит принимать горячий душ или посещать сауну.
• Не мазать руки и стопы кремом или лосьоном перед тем, как идти к врачу.
• Женщинам не стоит проверяться в дни менструации, лучше выбрать другое время.
• Исследование не проводят после тренировки.
• Если у вас есть выраженные отеки конечностей (например, вы после травмы), перенесите диагностику на более благоприятный период.
• При вживленном кардиостимуляторе проводить биоимпедансометрию противопоказано.