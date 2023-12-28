Зачем узнавать анализ состава своего тела при похудении

Исследование определит, чего не хватает вашему организму

Тем, кто хочет располагать полным представлением о состоянии своего организма и стремится к поддержанию или улучшению здоровья, медики рекомендуют пройти анализ состава тела, признанный фундаментальной частью оценки состояния питания, особенно в программах похудения.

«Биоимпедансный анализ состава тела позволяет рассчитывать абсолютные и относительные значения жировой, тощей, скелетно-мышечной и активной клеточной массы, энерготраты покоя, а также объем, локализацию и распределение жидкости по секторам в организме», — рассказывает диетолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Анна Кишкина.

Биоимпедансный анализ состава тела позволяет:

• контролировать изменения скелетно‐мышечной ткани при снижении или наборе массы тела;

• следить за трансформациями абсолютного количества жира в теле;

• определять достаточность белковой части питания;

• оценивать уровень двигательной активности, выявлять гиподинамию;

• получать характеристику по гидратации тела, узнавать об избытке или дефиците жидкости в организме.

Как подготовиться к исследованию:

• На вас должна быть сухая одежда.

• Потребуется снять украшения и прочие металлические предметы.

• После холода нужно подождать 20 минут, чтобы тело согрелось.

• Перед диагностикой надо сходить в туалет и опорожнить мочевой пузырь.

• За три часа до обследования не нужно есть.

• Желательно не употреблять кофеин перед анализом, а также отказаться от алкоголя за 24 часа до.

• Перед биоимпедансом не нужно курить.

• До тестирования не стоит принимать горячий душ или посещать сауну.

• Не мазать руки и стопы кремом или лосьоном перед тем, как идти к врачу.

• Женщинам не стоит проверяться в дни менструации, лучше выбрать другое время.

• Исследование не проводят после тренировки.

• Если у вас есть выраженные отеки конечностей (например, вы после травмы), перенесите диагностику на более благоприятный период.

• При вживленном кардиостимуляторе проводить биоимпедансометрию противопоказано.