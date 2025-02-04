Зачем россияне соглашаются на криозаморозку

Сколько стоит надежда на вечную жизнь

Криозаморозка — это процесс, при котором тело человека или его биологические ткани подвергаются низким температурам с целью сохранения их жизнеспособности на длительный срок. Эта технология основывается на принципах криобиологии и используется в различных областях, включая медицину, биотехнологии и даже науку о старении.

Перед заморозкой пациенту вводят специальные криопротекторы — вещества, которые помогают предотвратить образование ледяных кристаллов внутри клеток. Это особенно важно, так как ледяные кристаллы могут разрушать клеточные структуры.

Тело или его части помещаются в криогенные среды — сосуды Дьюара, где температура понижается до экстремально низких значений — минус 196°C. При такой температуре биохимические реакции замедляются, что помогает сохранить клетки.





Замороженные образцы могут находиться в криогенных контейнерах в течение длительного времени. При этом сохраняются их свойства и жизнеспособность, что открывает возможности для дальнейшего использования.

При необходимости замороженные ткани или клетки могут быть разморожены с соблюдением определенных протоколов, чтобы минимизировать повреждения.

Криозаморозка эффективна для хранения стволовых клеток, яйцеклеток, спермы и эмбрионов для последующего использования в репродуктивной медицине, она применяется для сохранности органов и тканей для трансплантации, что позволяет увеличить шансы на успешную операцию. Криозамороженные образцы используются для научных исследований и биомедицинских разработок.





Однако среди понятного и оправданного есть нечто противоречивое, а именно криозаморозка человека. При этом некоторые люди, мечтающие о вечной жизни, заключают договор пока с единственной компанией на территории России, осуществляющей криозаморозку тел после смерти.

«Некоторые исследования указывают на то, что после констатации биологической смерти нейронам мозга удается жить еще порядка десяти и более часов, потому при своевременной заморозке можно полагаться на сохранность мозга», — считают крионисты.

Концепция идеи такова, что сразу после смерти тело отошедшего в мир иной отправляется на криоконсервацию и может находится в специализированном контейнере свыше ста лет. Процессы разложения тела при этом останавливаются. В неизвестном завтра, то есть когда-нибудь потом, тело разморозят и попробуют оживить. Гарантий, что наука научится воскрешать умерших, нет, но кому-то достаточно одной надежды, стоимость которой достигает почти четырех миллионов рублей.