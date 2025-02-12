Зачем ребенку необходимо личное пространство в доме

И как это учит его ответственности

Если у вашего ребенка нет своей комнаты, постарайтесь обустроить ему какой-то уголок в квартире — его личное пространство, про которое он сможет говорить «мое». Это имеет особое значение для формирования личных границ и их осознания.

«Когда родители с уважением относятся к границам ребенка, ребенок будет уважать чужие и свои границы, поскольку научиться личной ответственности возможно только тогда, когда лично тебе что-то принадлежит», — объясняют психологи.

Роль личного пространства для ребенка:

• так он чувствует безопасность;

• у него формируются здоровые личные границы;

• развивается чувство ответственности;

• запускается процесс здоровой сепарации — в зависимости от возраста ребенок все больше может самостоятельно управлять своим пространством — наводить порядок, организовывать уголок под себя и т. д.;

• ребенок не боится кому-то отказать и сказать «нет»;

• он осваивает навык помощи другим по собственной воле, не переступая через себя, потому что «так нужно»;

• формируется право на личное мнение, выбор и ответственность за решения; например, не сделал уборку в комнате — живешь в беспорядке;

• имеется комфорт, ощутима психологическая стабильность.

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