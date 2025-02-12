Если у вашего ребенка нет своей комнаты, постарайтесь обустроить ему какой-то уголок в квартире — его личное пространство, про которое он сможет говорить «мое». Это имеет особое значение для формирования личных границ и их осознания.
«Когда родители с уважением относятся к границам ребенка, ребенок будет уважать чужие и свои границы, поскольку научиться личной ответственности возможно только тогда, когда лично тебе что-то принадлежит», — объясняют психологи.
Роль личного пространства для ребенка:
• так он чувствует безопасность;
• у него формируются здоровые личные границы;
• развивается чувство ответственности;
• запускается процесс здоровой сепарации — в зависимости от возраста ребенок все больше может самостоятельно управлять своим пространством — наводить порядок, организовывать уголок под себя и т. д.;
• ребенок не боится кому-то отказать и сказать «нет»;
• он осваивает навык помощи другим по собственной воле, не переступая через себя, потому что «так нужно»;
• формируется право на личное мнение, выбор и ответственность за решения; например, не сделал уборку в комнате — живешь в беспорядке;
• имеется комфорт, ощутима психологическая стабильность.
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