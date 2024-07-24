Зачем перед посещением узкого специалиста идти к терапевту

Такая мера направлена на пользу пациентам

Заметили, что электронная запись к узкому специалисту в вашем личном кабинете на портале «Госуслуг» недоступна? В регистратуре поликлиники тоже отказываются записать вас на прием к неврологу или эндокринологу, например, и предлагают для начала сходить к терапевту? Не спешите возмущаться. Делается это во благо пациента.

«В перечне ключевых причин организации записи к узким специалистам подобным образом — необходимость проведения дополнительных обследований», — сообщают медики.

При подозрении на определенное заболевание терапевт отправляет пациента на исследования и анализы, а с их результатами уже можно идти к врачу узкой направленности, чтобы, помимо жалоб больного, у доктора были иные данные для постановки верного диагноза и определения тактики лечения.