Зачем нужно отдыхать от еды

Каким может быть разгрузочный день

Разгрузочный день предназначен для ограничения или изменения своего рациона. Задача разгрузочного дня — позволить организму отдохнуть от привычной еды, стимулировать пищеварительные процессы и снизить токсическую нагрузку на организм.

«Разгрузочные дни помогают выводить из организма токсины и шлаки, снижать вес, избавлять от усиленной работы пищеварительный тракт, способствуют улучшению метаболизма», — говорят диетологи.

Разгрузочный день можно провести на фруктах — яблоках, грушах и апельсинах, овощах — их употребляют свежими или запекают, кефире — обычно выпивают до полутора литров в день, рисе — отварную крупу без соли и специй едят небольшими порциями, смузи — делают фруктовые и овощные.

В день отдыха от еды важно пить достаточное количество воды, а еще не рекомендуется прибегать к интенсивным физическим нагрузкам, лучшей активностью станет прогулка на свежем воздухе.

«Перед разгрузочным днем не нужно объедаться, а после него также важно сдержать себя и не переесть, иначе такие пищевые качели вызовут стресс у организма и проблемы с ЖКТ», — предупреждают врачи.

Если вы имеете патологии ЖКТ в стадии обострения или иные серьезные или хронические проблемы со здоровьем, а также вынашиваете или кормите грудью ребенка, разгрузочный день вам противопоказан.