Зачем нужно каждый день обниматься

Какое число объятий необходимо для счастья

Объятия — это не просто жест расположения, это мощный инструмент, способствующий эмоциональному и физическому благополучию. Научные исследования подтверждают, что объятия могут оказывать положительное влияние на здоровье и настроение человека.

Объятия создают чувство близости и защищенности. Когда мы обнимаем или нас обнимают, в нашем организме выделяется окситоцин — гормон, способствующий ощущению любви и доверия. Этот процесс помогает снизить уровень тревожности, создавая ощущение безопасности и поддержки.

«Физический контакт, такой как объятия, способствует уменьшению уровня кортизола — гормона стресса, что позволяет нам чувствовать себя более расслабленными и спокойными. Регулярные объятия довольно эффективный способ управления стрессом и эмоциональными перегрузками», — говорят психологи.

Объятия содействуют производству серотонина и дофамина, нейромедиаторов, отвечающих за наше настроение, что дает возможность бороться с депрессией и повышает общий уровень счастья. Исследования показывают, что люди, регулярно получающие физическую поддержку в форме объятий, чувствуют себя более благополучными и удовлетворенными жизнью.





Объятия могут положительно сказаться на нашем физическом здоровье. С их помощью улучшается циркуляция крови, укрепляются иммунные функции и снижается степень выраженности боли. Физический контакт также необходим для восстановления после болезни или стресса.

«Объятия делают прочнее связи между людьми. Отвечают за установление и поддержание близких отношений с партнерами, друзьями или членами семьи. Эмоциональная связь, возникающая во время объятий, благотворна для создания крепких и доверительных отношений», — отмечают специалисты.

Сколько же объятий нужно для такого результата? Конечно, здесь все зависит от индивидуальных потребностей и отношений. Однако представители науки рекомендуют обниматься от четырех до двенадцати раз в день — именно такое количество тактильных эпизодов позволяет человеку поддерживать эмоциональное состояние в хорошей форме.