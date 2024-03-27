Зачем нужно есть суп

Блюдо требуется не для профилактики гастрита

Есть такой миф, что наличие супов в рационе помогает избежать развития гастрита. На самом же деле гастрит способна спровоцировать бактерия Helicobacter pylori, и при отсутствии ее можно не опасаться патологии. Если же данный инфекционный агент в организме имеется, то суп от него не спасет.

Еще гастрит может быть связан с нестероидными противовоспалительными препаратами, так что их прием нужно строго обосновать и согласовать с доктором. А нужен ли все же суп нашему организму?

«Супы стоит вводить в рацион, ведь они могут без особого труда перевариваться и не слишком нагружать пищеварительный тракт. Это при условии, что приготовлено блюдо с основой из нежирного бульона. Куриный или овощной суп не станет причиной дискомфортных ощущений после приема пищи», — объясняют диетологи.

Кроме этого, суп, состоящий из полезных ингредиентов, дает организму ценные питательные вещества, да и просто утоляет голод.

Особенно незаменимы супы, если человек болеет или имеет мало сил после операции, ведь суп просто есть, он не требует особых усилий по пережевыванию и проглатыванию.