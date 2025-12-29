Зачем 29 декабря нужно вставать на весы

Эта дата призывает обратить внимание на свой ИМТ

День «Встаньте на весы» ежегодно проходит 29 декабря, а придумали его для того, чтобы обратить внимание людей на важность здорового образа жизни, забывать о котором не стоит даже в праздники. Декабрьские корпоративы, сам Новый год и продолжительные каникулы дают возможность человеку расслабиться, но, если все эти дни использовать только для еды и питья, пользы организм от такого отдыха не получит.

«Переедание, употребление большого количества калорийных блюд и сладостей становится причиной набора нежелательных килограммов, что негативно сказывается на самочувствии и здоровье», — говорят диетологи.

День «Встаньте на весы» — это повод оценить свою массу тела и задуматься о последствиях долгих застолий. Он вполне может стать отправной точкой для заботы о своем организме. Если ваш индекс массы тела (ИМТ) уже превышает норму, в праздничные дни вам лучше внимательнее следить за калорийностью своего рациона.





Индекс массы тела (ИМТ) — это простой способ оценки соответствия роста и веса человека, позволяющий определить наличие излишнего жира в организме. Для расчета своего ИМТ воспользуйтесь следующей формулой: ИМТ= вес (кг) / рост² (м). Так, при весе в 80 кг и росте 1,75 м ИМТ будет равен 80 : (1,75 × 1,75) = 26,1.

Полученный показатель интерпретируется следующим образом:

• менее 18,5 — недостаточная масса тела (дефицит);

• от 18,5 до 24,9 — нормальная масса тела;

• от 25 до 29,9 — избыточная масса тела (предожирение);

• более 30 — ожирение различной степени тяжести.

Важно помнить, что ИМТ является ориентировочным показателем и не учитывает индивидуальные особенности организма, такие как мышечная масса, плотность костей и распределение жировой ткани. Поэтому желательно проконсультироваться с врачом-диетологом или специалистом по здоровому образу жизни для получения индивидуальных рекомендаций.

День «Встань на весы» призывает проверить свою массу тела, рассчитать ИМТ, скорректировать привычки питания и уровень физической активности, чтобы не растерять бодрости и сил в праздники и войти в новый год уверенно и активно.

