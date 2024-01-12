Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале снизилась в 1,5 раза за неделю

Врачи назвали причины

Распространение респираторных инфекций в Челябинской области в первую неделю 2024 года снизилось до 53,7 случая на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущего периода на 51,93%, сообщает Роспотребнадзор.

По словам врачей, снижение уровня заболеваемости зафиксировано среди всех возрастных групп населения и связано с периодом новогодних каникул, разобщением организованных детских коллективов, а также со снижением обращаемости за медицинской помощью в период праздничных дней.

«Среди детей до трех лет заболеваемость упала на 39,1%, 3—6 лет — на 47,35%, 7—14 — на 61,74%. В возрастной группе от 15 лет и старше число болеющих уменьшилось на 51,38%», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего южноуральцы в этом сезоне болеют гриппом, в том числе «гонконгским» — А H3N2, также выявляются возбудители парагриппа, адено-, рино-, бока-, РС‑инфекций, сезонной коронавирусной инфекции и SARS‑CoV2.

Напомним, меры профилактики респираторных заболеваний: тщательно мыть руки после улицы, перед едой, а также после пользования общими предметами; не переохлаждаться, регулярно проводить влажную уборку и проветривание; в местах скопления людей пользоваться защитными масками; при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.