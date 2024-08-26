За что ценится греческий йогурт

Обязательно ли его включать в рацион

Греческий йогурт широко используется в приготовлении блюд, а также годится к употреблению как самостоятельный продукт. И особенно его ценят сторонники правильного питания. Чем же он так полезен?

«Преимущества греческого йогурта — в высоком содержании белка. Продукт содержит в два-три раза больше белка, чем обычный йогурт, что делает его отличным источником аминокислот, необходимых для восстановления тканей, особенно после физических нагрузок», — объясняют диетологи.

Как и другие ферментированные продукты, греческий йогурт богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника, способствуют улучшению пищеварения и укрепляют иммунную систему.

Греческий йогурт, особенно без добавления сахара, имеет низкое содержание углеводов, потому подходит для людей, следящих за уровнем глюкозы в крови или стремящихся к снижению веса.

В зависимости от типа (обезжиренный, низкожирный или полный) греческий йогурт может содержать полезные жиры, такие как омега-3 и омега-6, важные для сердечно-сосудистой системы.

«Греческий йогурт насыщен кальцием, необходимым для здоровья костей, а также витаминами группы B, которые играют ключевую роль в метаболизме», — отмечают специалисты.





При выборе греческого йогурта обращайте внимание на следующие аспекты:

• состав. Идеальный греческий йогурт должен содержать всего три ингредиента: молоко, закваску и, возможно, немного соли. Избегайте продуктов с добавлением искусственных загустителей, ароматизаторов и сахара;

• содержание белка. Убедитесь, что на упаковке указано высокое содержание белка — не менее 10—15 граммов на 100 граммов продукта;

• наличие жира. Выбор между обезжиренным, низкожирным и полножирным йогуртом зависит от ваших предпочтений и целей. Полножирный йогурт содержит больше калорий, но также больше полезных жиров;

• пробиотики. Уточните, что продукт содержит живые культуры пробиотиков: на упаковке должны быть указаны названия штаммов.

Греческий йогурт — это питательный и полезный продукт, который может стать важной частью сбалансированного рациона. Хотя его включение в питание не является обязательным, преимущества йогурта способны повлиять на ваш выбор в молочном отделе.