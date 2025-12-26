Взвесь от бенгальских огней оседает в дыхательных путях

Как защитить себя от пиротехники в праздники

Вы каждый год пользуетесь бенгальскими огнями? Но задумывались ли вы над тем, как они могут влиять на ваше здоровье? Помимо стержня из металлической проволоки, бенгальский огонь являет собой специальную пиротехническую смесь, состоящую обычно из трех-четырех типов веществ: горючего, окислителя, связующего и иногда цветообразующего компонента, придающего искрам тот или иной цвет.

«При поджигании горючее нагревается и воспламеняется, сгорая ярким пламенем, а раскаленные частицы металла, вылетая из зоны горения, остывают на воздухе, создавая характерные искры. „Белый дым“ от бенгальских огней — это аэрозоль, состоящий из мельчайших твердых частиц, образующихся в процессе горения пиротехнического состава. Дым от классических — серебристых бенгальских огней, как правило, менее агрессивен, чем от цветных. При горении металлические опилки бенгальского огня окисляются, превращаясь в твердые сверхмелкие частицы оксидов металлов. Именно они формируют видимую белую взвесь в воздухе», — говорит преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Марина Рудакова.

Вдыхание таких частиц может сопровождаться кашлем, першением в горле, особенно у детей, людей с бронхиальной астмой или просто чувствительными дыхательными путями. Используя бенгальские огни в помещении, учитывайте, что сгоревшие частицы осядут на различных поверхностях и потом также будут вдыхаться всеми, кто находится в доме. Чтобы сократить возможные риски для здоровья, бенгальские огни разумнее использовать на улице, вдали от маленьких детей и домашних животных.

