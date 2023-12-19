Взрослым полезно вспомнить привычку из детства — прыжки со скакалкой

Скиппинг несет пользу для организма

В детстве прыжки со скакалкой воспринимаются как элемент развлечения, однако скиппинг — этим иностранным словом обозначается комплекс упражнений с названным спортивным снарядом — имеет определенные преимущества для здоровья.

«Международный день скиппинга отмечают 19 декабря. Занятия им направлены на улучшение физической формы и состояния здоровья, достаточно уделять упражнениям 15—20 минут в день. Скиппинг включен в перечень обязательных тренировок для спортсменов разных видов спорта», — отмечают фитнес-инструкторы.

Заниматься со скакалкой может каждый — это доступно, просто и недорого, к тому же снаряд не занимает много места для хранения. В магазине попросите консультанта подобрать вам скакалку с ориентирами на ваш возраст, рост и вес.

Чем полезны прыжки со скакалкой:

• укрепление сердечно-сосудистой системы;

• улучшение обмена веществ;

• очищение легких от токсинов;

• борьба с жировыми отложениями на бедрах.