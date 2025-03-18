Взаимодействие с природой снижает выраженность боли

Эффект можно получить даже от просмотра видео

Нейробиологи Венского университета обнаружили натуральное обезболивающее средство, способное сократить потребность в медикаментах. Оказывается, при общении с природой уменьшается выраженность острой физической боли.

«Участникам было предложено смотреть различные видео. В результате у тех, кто наблюдал за природой, болевые ощущения становились менее интенсивными и неприятными, чем у тех, кто смотрел видео с городскими и интерьерными локациями», — сообщается об исследовании.

Функциональная магнитно-резонансная томография позволила ученым оценить происходящее с мозгом человека во время научного эксперимента. При просматривании сцен с природой у людей случается снижение мозговой активности в отделах, отвечающих за обработку боли, что доказывает благотворное воздействие природотерапии и возможность ее применения в качестве дополнительного обезболивающего метода.

При наблюдении за природой отмечается изменение базовых сенсорных сигналов боли. Для сравнения, эффект плацебо, например, может повлиять лишь на эмоциональные реакции. Проведенный эксперимент подтверждает, что облегчить состояние человека, испытывающего боль, можно и при виртуальном взаимодействии с природой, то есть, когда нет возможности соприкоснуться с окружающей средой, нужно смотреть соответствующие видеоролики.