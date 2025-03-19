Вызывают ли антидепрессанты привыкание

Россияне стали чаще покупать эти препараты

За январь и февраль 2025 года россияне купили в аптеках антидепрессантов на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на увеличение спроса, многие люди имеют опасения относительно приема этих препаратов, и самое распространенное мнение, что антидепрессанты вызывают привыкание. Так ли это?

«Если люди могут справиться психологически сами, то это здорово, но если они не могут, то лучше принимать какое-то время антидепрессанты и снять все эмоциональные проблемы. Прием антидепрессантов не вызывает привыкания и последующих зависимостей. Это расхожий миф, который опровергли уже много раз в научных исследованиях. Отказаться от них можно довольно быстро, они не обладают синдромом отмены, и в течение полутора-двух недель можно легко „уйти“ с них», — говорит главный врач Областной клинической больницы № 2 города Челябинска Максим Угнивенко.

Однако стоит учесть, что антидепрессанты должен назначать психотерапевт, который возьмет во внимание все факторы и подберет то, что необходимо пациенту.

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