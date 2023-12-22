Вызвать цистит может это средство для ванн

Воспаление бывает спровоцировано ароматическим веществом

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, чаще вызываемое бактериальной инфекцией. Однако к циститу могут привести и неочевидные факторы.

«Некоторые средства гигиены содержат в себе химические компоненты, проникновение которых в тело чревато раздражением стенок мочевого пузыря и развитием воспаления — например, подобное бывает спровоцировано излишне ароматизированными бомбочками для ванн. Еще причиной частых и болезненных мочеиспусканий становится стресс, потребление алкогольных напитков и обезвоживание», — говорят урологи.

На инфекцию мочевого пузыря указывают следующие признаки: частые позывы к мочеиспусканию, болезненность и жжение при опорожнении мочевого пузыря, боль над лобком, темный цвет мочи или ее неприятный запах.

Лечение цистита проводится антибиотиками, потому обращение к врачу обязательно — доктор при выборе терапии ориентируется на тип бактерий, обнаруженных в анализе мочи.

Чтобы не провоцировать появление цистита, важно придерживаться определенных правил:

• после мочеиспускания подтираться бумагой нужно по направлению спереди назад;

• избавиться от проблем со стулом (запоров или диареи);

• пить достаточное количество жидкости для вымывания бактерий из пузыря;

• пользоваться эстрогеновым кремом — это нужно женщинам в постменопаузу для восстановления полезной микрофлоры;

• женщинам, склонным к циститам, не следует предохраняться диафрагмами и спермицидами — лучше выбрать другой вариант контрацепции (обязательно вместе с доктором);

• по назначению врача принимать профилактические добавки (D-маннозу и клюкву).