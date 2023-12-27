Выраженная утомляемость бывает признаком трикуспидальной недостаточности

Начальная стадия этого порока сердца протекает без симптомов

Трехстворчатый, или трикуспидальный, клапан отделяет правое предсердие от правого желудочка, его функцией, как и любого другого клапана сердца, является однонаправленный ток крови. Если у человека диагностируется трикуспидальная недостаточность, это говорит о неплотном смыкании створок клапана во время систолы (сокращения сердечной мышцы), что приводит к обратному току крови из желудочка в предсердие, а значит, неправильной работе сердца.

Трикуспидальная недостаточность относится к одному из множества существующих пороков сердца. Причин у этого порока также имеется немало, потому установить ее может только врач, опираясь на историю болезни пациента. Среди самых опасных осложнений трикуспидальной недостаточности выделяют тромбоэмболию легочной артерии и фибрилляцию предсердий, ведущих к декомпенсации кровообращения и риску летального исхода.

«Патология может возникнуть в любом возрасте пациента, и первые признаки, указывающие на нее, — это выраженная утомляемость и общая слабость. При умеренной и незначительной недостаточности трикуспидального клапана клинической картины может и не быть, однако при выраженной недостаточности присоединяется клиника застоя в большом круге кровообращения, проявляющаяся отеками нижних конечностей — это обязательно симметричные отеки, асцитом — накоплением жидкости в брюшной полости, из-за чего снижается аппетит, человек стремительно худеет, страдает от нарушений функции печени, жалуется на вздутие живота и набухание вен на шее», — говорит сердечно-сосудистый хирург, ассистент кафедры анатомии и оперативной хирургии Южно-Уральского государственного медицинского университета, к. м. н. Денис Мацуганов.

Диагностирование трикуспидальной недостаточности осуществляется путем ультразвукового исследования сердца, при длительно существующем пороке также проводят МРТ сердца.

Незначительная и умеренная трикуспидальная недостаточность не требует оперативного вмешательства, в этом случае выясняется причина развития патологии и производится ее устранение. К сожалению, зачастую пациенты обращаются с уже выраженной недостаточностью, когда необходима операция.