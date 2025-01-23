Выпадение волос бывает связано с нехваткой этих элементов

Какие компоненты особенно сильно влияют на состояние шевелюры

У выпадения волос может быть немало причин, и одна из них — дефицит питательных веществ, а именно — витамина D.

«Нехватка витамина D более выражена в зимние месяцы, и, помимо потери волос, о том, что организм нуждается в этом веществе, может сказать неустойчивость настроения, болевые ощущения в костях и конечностях, потеющая голова, стремительный набор массы тела, нарушения пищеварительных функций и проблемы с кишечником», — информируют трихологи.

Сильному выпадению волос способствует и недостаток железа в организме, что более присуще женщинам фертильного возраста.

Чтобы определить точную причину «волосопада», следует записаться к врачу и пройти необходимую диагностику. Пить витаминные добавки без сдачи анализов бывает крайне опасно.

Также полезно полностью пересмотреть свое питание и определить, присутствует ли в рационе в нужном количестве белок — если его потребляется мало, ожидать красоты и крепости от волос нет смысла.