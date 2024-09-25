Вымывает ли зеленый чай кальций из организма

Как напиток может повлиять на здоровье

О пользе зеленого чая известно многое, но вместе с тем некоторые потребители стараются ограничивать этот напиток, опасаясь за уровень кальция в своем организме. Существует мнение, что зеленый чай вымывает минерал.

«Зеленый чай содержит вещества, называемые оксалатами, которые могут связываться с кальцием и препятствовать его усвоению. Однако влияние зеленого чая на уровень кальция в организме не столь однозначно. Несмотря на наличие оксалатов, исследования показывают, что при умеренном потреблении напитка воздействие на концентрацию кальция обычно минимально», — сообщают диетологи.

Чтобы избежать возможных негативных последствий, рекомендуется ограничивать потребление зеленого чая до 3—4 чашек в день. Это количество считается безопасным и не приводит к значительному вымыванию кальция. При этом важно учитывать, что рацион, богатый кальцием, — молочные продукты, зеленые овощи, орехи — может компенсировать любые потенциальные потери.

Людям, имеющим предрасположенность к дефициту кальция или заболеваниям, связанным с его метаболизмом, лучше проконсультироваться с врачом относительно нормы потребления зеленого чая.