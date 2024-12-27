Вычислить психопата можно по реакции на боль

Такие люди невосприимчивы к негативному опыту

Каждому человеку присущ свой болевой порог, и то, что терпеливо может вынести один, другого доводит до полуобморочного состояния. Такие разные реакции нормальны. Нехорошим признаком является то, когда человек переносит болевые ощущения и при этом улыбается.

«Людей, которым свойственно справляться с болью высокой интенсивности и при этом улыбаться, стоит проверить на наличие психических отклонений», — сообщают нидерландские ученые.

Специалисты в ходе научной работы выяснили, что повышенный уровень психопатии делает человека менее восприимчивым к боли, а также не всегда позволяет ему усваивать урок из отрицательного опыта. Это значит, что такой человек, понимая, что ему будет больно от определенного действия, скорее всего, его совершит.