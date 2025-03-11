Встал и устал — причина в астеническом синдроме

Перестать чувствовать себя выжатым лимоном поможет врач

Астения является болезненным состоянием, при котором физическая активность — выносливость, работоспособность, когнитивные функции — память, внимание, восприятие новой информации, скорость принятия решений снижаются, а усталость стремительно нарастает, жизненный тонус человека и ресурсы находятся на нуле.

При астеническом синдроме усталость накатывает даже после обычных дел, а отдых не помогает восстановиться, и так день за днем.

«Как распознать астению? У вас слабость, которая не проходит даже после сна. Нервы натянуты как струна: появилась раздражительность, мучает бессонница. Тело бунтует: жалобы на головные боли, потливость, сердцебиение, головокружение», — сообщают специалисты Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Возможные причины астении:

• перенапряжение из-за работы, стресса, спорта — это реактивная астения, если устранить причину, станет легче;

• синдром хронической усталости — в этом случае отпуск не спасет, нужно идти к врачу;

• скрытые болезни — причина может быть в гормональных нарушениях, инфекциях, неврологических патологиях — требуется диагностика.