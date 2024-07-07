Все ли болезни из головы: как психосоматика влияет на наше здоровье

Боль в горле, язва и даже бесплодие могут быть вызваны поведением человека

Психосоматика — это направление в медицине и психологии, изучающее влияние чувств и переживаний на физическое здоровье человека. Пока кто-то еще сомневается в существовании психосоматики, научное сообщество уже уверовало в нее, доказав влияние области на человека через исследования.

«По данным ВОЗ, от 38 до 42% пациентов, посещающих кабинеты врачей, относятся к группе психосоматических больных. Когда анализы и обследования показывают, что физическое здоровье в порядке, имеет смысл с беспокоящим симптомом обратиться к психологу или психотерапевту. Та же боль в горле бывает вызвана не только простудой, шейным остеохондрозом или проблемами с ЖКТ, но и неумением выражать свои чувства в конфликтной ситуации или волнением при каком-то событии, когда на фоне эмоций можно лишиться голоса или столкнуться с неприятным ощущением кома в горле», — говорит перинатальный психолог, преподаватель Нео-психосоматики, расстановщик, специалист по восточным оздоровительным технологиям в системе физической культуры и спорта Мария Мацак.

Один из основоположников психосоматической медицины Франц Александер, изучая истории болезней и сопоставляя их с поведением пациентов, заключил, что артериальная гипертензия, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания кишечника, атопический дерматит, гиперфункция щитовидной железы, ревматоидный артрит имеют психосоматические корни.





«Современные медики и психологи также могут связывать с психосоматикой ожирение, онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и другие патологии. Поэтому прекрасной практикой является терапия, которая проводится врачом и психологом в тандеме», — отмечает специалист.

Если вы думаете, что психосоматика касается только женщин — это не так, ей подвержены и мужчины, а также дети. Частые простуды, энурез, кожные заболевания, запор, диарея, гастрит, нарушение пищевого поведения и даже плохая осанка у ребенка могут быть связаны с психосоматикой.



«Малыши реагируют на обстановку в семье или социальной среде особенно остро. Более того, влияние стрессов мамы на плод начинается, когда он только формируется в утробе. Научно доказано, что детские травмы во взрослом возрасте могут откликнуться психосоматической историей», — сообщает Мария Мацак.

Велико значение психосоматики и в статистике женских заболеваний: проблемы с молочными железами, состоянием матки, зачатием и вынашиванием могут идти от эмоционального напряжения, пережитых негативных событий или особенностей характера.





«Ревность или обида на супруга способны вызвать молочницу, не поддающуюся стандартному лечению, а проработка проблемы позволит избавиться от неприятности. Бывают случаи, именуемые вторичной выгодой от симптома, например, отказ от „супружеского долга“ через разные отговорки вполне может привести женщину к серьезному гинекологическому диагнозу. Потому вместо жалоб на „головную боль“ лучше решить вопрос сексуальной гармонии в паре. Даже бесплодие развивается по вине психосоматики», — разъясняет психолог.

Мужчинам разбираться с «самым страшным» для них диагнозом иногда тоже следует в кабинете психолога. Порой импотенцию вызывает та же вторичная выгода, эмоциональная незрелость, обиды или обнаружение неверности партнерши.

«Нельзя заранее сказать, сколько потребуется времени на терапию. Если симптом появился недавно, хватает 1-2 сеансов, а работа с хроническими заболеваниями может занять от 3 до 10 сессий. Излечение возможно не всегда, к сожалению, как и в случае с любым заболеванием, не только психосоматическим. Иногда важно остановить патологический процесс, и это уже победа», — заключает эксперт.

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