Все фобии человека берут свое начало в детстве

Взрослым важно не расшатывать психику ребенка

Известно ли вам об эксперименте, получившем название «Маленький Альберт»? Еще сотню лет назад — в 1920 году американскому психологу Джону Уотсону захотелось доказать, что человеческим фобиям свойственно возникать в период раннего детского возраста.

Участником эксперимента суждено было стать девятимесячному сироте мальчику Альберту. В течение восьми недель малышу демонстрировали белую крысу, белого кролика, вату и другие белые предметы. Изначально не возникало никаких проблем и мальчик мог спокойно взаимодействовать как с животными, так и с предметами. Позже доктор стал неожиданно стучать молотком по металлу в то время, как мальчишка играл с крысой.

Такое действие спровоцировало у ребенка фобию не только по отношению к крысе, Альберт также страшился схожих с грызуном белых объектов и плакал при их виде. Страх не исчез даже после того, как ребенок был на семь дней разлучен с крысой — новая встреча с ней возродила фобию.

Альберт вырос, а крысы его всегда пугали. Так психолог смог доказать, что формирование фобий случается в раннем детстве.