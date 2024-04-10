Врачи советуют чаще бывать на весеннем солнце

При этом стоит помнить о креме с SPF

Когда на улице светит весеннее солнышко, нужно поскорее сделать свои дела и отправиться на прогулку, чтобы получить пользу от теплых лучиков, таково мнение врачей.

«Весеннее солнце не только приятно греет, но также оказывает положительное влияние на наше здоровье. Солнечные лучи помогают организму синтезировать витамин D, который необходим для укрепления костей, нормализации иммунитета, борьбы с инфекциями и поддержания общего здоровья. Прогулки на солнце способствуют улучшению общего самочувствия, повышению энергии и жизненного тонуса», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Солнечный свет содействует выработке серотонина — гормона счастья, что позволяет дать отпор стрессу, депрессии и улучшить настроение.

«При регулярном воздействии солнечного света на организм устанавливаются биологические ритмы, от которых зависит повышение качества сна», — сообщают медики.

Отметим, наслаждаясь солнцем, нельзя забывать о безопасности: даже в городских условиях рекомендуется наносить на открытые участки кожи крем с SPF.