Врачи составили топ вредных для сердца привычек

Они опасны преждевременной смертью

Кардиологи определили перечень ежедневных привычек, губительно сказывающихся на состоянии сердца. Первым в списке оказалось курение, от которого активизируется свертывание крови и спазмирование артерий, что становится причиной ухудшения кровообращения миокарда.

«Разнообразными исследованиями определено, что курение повышает смертность от заболеваний сердца и сосудов на 50%, чем старше курильщик и чем больше сигарет он выкуривает ежедневно, тем существеннее риски», — объясняют медики.

Другой пагубной зависимостью считается регулярное потребление пищи с обилием соли, сахара, трансжиров и прочих пищевых компонентов, созданных искусственным образом. Особая опасность появляется, если такое питание сопровождается набором веса и ожирением.

Третья привычка, наносящая вред состоянию сердца, — это поздний отход ко сну и общий нарушенный распорядок дня.

«Засыпание и просыпание всегда в разные часы плохо отражается на гормональном производстве, механизмах аппетита, жировом метаболизме, что впоследствии ведет к повышению нагрузки на сердечную мышцу и преждевременному изнашиванию сосудов», — отмечают специалисты.

Среди прочих «кардиовредителей» находятся низкая физическая активность, длительное пребывание в сидячем положении, потребление алкогольных напитков, а также отсутствие контроля за артериальным давлением, уровнем глюкозы, инсулина и холестерина — по этим значениям часто можно сразу заметить нарушения в состоянии сердца.