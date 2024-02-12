Врачи составили антирейтинг средств народной медицины

Перед использованием какого‑то метода важно подумать

Среди огромного количества рецептов народной медицины можно найти эффективные, но, если вы хотите что-то использовать, все же проконсультируйтесь сначала с доктором, чтобы выбранный метод не принес вреда вашему здоровью. И, конечно, нельзя заменять такой терапией медицину традиционную, иногда это может стоить жизни.

На первом месте антисредств красуется авиационный керосин. Сторонники подобного «лечения» пропускают керосин через корку черного хлеба, якобы после этого все токсины вберет в себя хлеб, а чистый керосин можно будет использовать для лечения горла или носа. Насколько это противно, можно только представить, а говорить о последствиях вообще страшно, ведь вещество является канцерогеном.

«Вторыми в перечне стали ядреные корнеплоды, а точнее их сок. Чесночным, луковым и соком редьки кто-то пытается лечить насморк, не понимая, что таким способом сжигаются нежные слизистые оболочки», — говорят терапевты.

Пиво и хозяйственные мыло поделили третье место. Ими, пивом и мыльным раствором, то ли вместе то ли по отдельности некоторые умудряются полоскать горло. Брр! Лучше использовать все это по прямому назначению.

На четвертой строчке горячая картошка, вареные яйца или прогретый мешочек с солью — все, что берут для прогревания пазух при гайморите. Кто-то просто не знает, что это лишь активирует выработку гноя и усугубит инфекционный процесс.

Пятыми в антирейтинге оказались растительные лекарства для ушей — подорожник, цикламен, герань. «Ботаники», кто при помощи сока, а кто посредством листочка, пытаются избавиться от лор-патологии.

«Шестым в списке тоже стало растение — чистотел. Им пытаются устранить бородавки, а вместо этого получают серьезные ожоги», — сообщают медики.

Невзирая на то, что на дворе XXI век, врачам все равно приходится бороться с последствиями самолечения пациентов. Если у вас есть какие-то жалобы, скорее обращайтесь за медицинской помощью, не усугубляя самочувствие.