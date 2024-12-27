Врачи назвали топ‑3 зимних фруктов

Их рекомендуют обязательно включить в рацион

Зимой наш организм нуждается в дополнительной витаминной поддержке, поэтому важно разнообразить рацион полезными продуктами. Особое внимание медики советуют обратить на три зимних плода.

Хурма. В хурме много йода, влияющего на функционирование щитовидной железы и центральной нервной системы. Также плоды содержат бета-каротин, поддерживающий зрение. Находящиеся в хурме растительные сахара позволяют предотвращать болезни сердца и сосудов. А еще эта ягода поднимает настроение.

Гранат. Позволит защититься от простудных заболеваний, поскольку гранатовые зерна богаты витамином С, дающим отпор инфекциям и простудам. Еще гранат укрепляет кровеносные сосуды в холода. И с точки зрения ботаники, он тоже является ягодой.

Мандарины. Дают нам витамины А и С, минералы — калий, магний, фосфор, натрий, кальций, поддерживающие наше здоровье, а еще клетчатку, важную для желудочно-кишечного тракта.

Читайте также: Как правильно мыть фрукты и овощи из магазина.