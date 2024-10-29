Врачи назвали причину вспышки пневмонии

Заболевание распространяется по территории России

Вспышкой внебольничной пневмонии уже охвачены 16 регионов страны, в их числе и Челябинская область.

«Основным возбудителем вспышек становится бактерия Mycoplasma pneumoniae, передающаяся воздушно-капельным путем и вызывающая бронхиты, синуситы, фарингиты и пневмонии», — сообщают врачи.

Медики полагают, что нынешняя ситуация с распространением пневмонии обусловлена зачастую необоснованным приемом антибиотиков в период пандемии коронавирусной инфекции. Эти лекарства и ослабили иммунную систему людей.