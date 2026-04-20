Врачи Аргаяша спасли пациента, у которого от подъема по лестнице отказали легкие

Смертельная опасность и чудесное спасение убедили мужчину бросить курить

В Аргаяше врачи спасли пациента с отеком легких после подъема по лестнице. Экстренный случай произошел в терапевтическом отделении районной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Пациенту резко стало плохо после подъема на второй этаж. Состояние ухудшалось буквально за секунды: причиной стал отек легких — критическое состояние, при котором жидкость скапливается в альвеолах, вызывая острую дыхательную недостаточность», — рассказали в ведомстве.

Мужчине требовалась незамедлительная интенсивная терапия, поэтому помощь была оказана немедленно прямо в отделении. Благодаря слаженным действиям медсестер терапевтического отделения и отделения реанимации под руководством заведующего терапией Арыстана Игликова и реаниматолога Альберта Юнусова состояние пациента удалось стабилизировать. После этого он был незамедлительно переведен в реанимацию.

В настоящее время пациент уже выписан. Его состояние полностью восстановлено, угрозы для жизни нет.

Врачи отмечают, что у пациента имелась отягощенная история: он долгое время курил, имел лишний вес и страдал хронической обструктивной болезнью легких. Произошедшее стало для него переломным моментом — после инцидента мужчина принял решение бросить курить.