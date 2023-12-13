Врач рассказал о важности «постельного режима» при болезни

Необходимо дать организму хотя бы неделю на восстановление

В сезон разгула вирусных инфекций врачи настоятельно рекомендуют не геройствовать всем трудоголикам и не переносить заболевание на ногах, а уходить на больничный при первых признаках недомогания. Так вы не только сбережете коллег, но и защитите себя от осложнений, ведь даже «безобидная» на первый взгляд простуда может иметь серьезные последствия для здоровья.

«Постельный режим позволяет отдохнуть организму. Так, покой нужен сердечно-сосудистой системе, ведь ей вредит повышенная температура. А у тех, кто уже имеет кардиопатологии, могут появиться дополнительные проблемы. Также вы защититесь от пневмонии, бронхита, гайморита, отита, ангины и других осложнений. И конечно, не допустите распространения инфекции», — информирует заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

При обычной ОРВИ достаточно отлежаться 5—7 дней, а при осложнениях все будет зависеть от того, как быстро уйдут основные симптомы. С остаточным кашлем и насморком врачи уже разрешают выходить из дома — эти проявления порой затягиваются на четыре недели, но человек уже не выделяет вирусов.

После выздоровления тоже важно бережно относиться к себе. Поскольку за это время несколько страдает физическая форма из-за того, что нагрузки были противопоказаны, возвращаться к привычным занятиям стоит постепенно, иначе можно столкнуться с одышкой, учащенным сердцебиением, слабостью и потливостью.

«Сначала только упражнения в горизонтальном положении, а к привычным занятиям можно приступать через 3—5 дней после выздоровления, если ОРВИ проходила легко. Тем, у кого болезнь была тяжелой и сопровождалась лихорадкой, придется выждать до трех недель. Помните, как в школе после болезни на две недели освобождали от физкультуры?» — отмечает доктор.

Чтобы скорее восстановиться после болезни:

• правильно питайтесь, добавляя к рациону витамины С и D и соблюдая питьевой режим;

• обеспечивайте себе семь часов полноценного сна;

• физическую активность начинайте с прогулок, йоги или растяжки, не перегружаясь;

• выполняйте легкий самомассаж: растирайте ноги и руки, двигаясь от стоп и кистей вверх, также помассируйте шею и плечи;

• медитируйте, делайте дыхательные практики, избавляйтесь от стресса.