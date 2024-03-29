Врач против тренда на «постельное гниение»

Рекомендуется находить баланс между активностью и отдыхом

В интернете распространяется такая методика отдыха, как «постельное гниение», когда на протяжении суток, а то и нескольких, человеку предлагается не вылезать из постели. Даже принимать пищу нужно в кровати и все время сидеть в телефоне или смотреть телевизор.

Сторонникам тренда свойственно полагать, что при помощи этого способа можно дать своему организму отдых от напряженной работы и восстановиться, защитить себя от постоянных стрессов внешнего мира.

«Только вот мало кто помнит, насколько энергичным человек становится после спортзала, например, или когда гуляет на свежем воздухе или занимается уборкой в умеренном темпе. Силы у человека появляются как раз во время деятельности. Время для пассивного отдыха никто не отменяет, но важно соблюдать баланс. Поэтому лежать в постели 24/7 точно не стоит. Не надо ставить над организмом эксперименты без опоры на здравый смысл и элементарные знания. Самый правильный путь — чередовать активные и пассивные действия», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

От постоянного нахождения в постели мозг очень устает и затуманивается. Вместо отдыха организму придется столкнуться со стрессом, ведущим к потере психических границ, социальной изоляции и зарождению тревожно-депрессивных расстройств. Да и само название «постельное гниение» не вызывает положительных ассоциаций.