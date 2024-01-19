Врач назвал три самые вредные диеты

Низкая калорийность рациона тоже опасна для здоровья

После новогодних праздников многие стремятся скинуть килограммы, что «прилипли» за период застолий. К тому же подстегивает расстаться с лишним весом приближающаяся весна — вот тут уже начнется настоящее помешательство на похудении.

Между тем, пока люди пытаются найти чудо-способ, чтобы расстаться с избытками веса, врачи уже давно знают два главных правила: сбалансированное питание и физическая активность. В таком деле, как похудение, лучше не спешить и составлять полезный рацион с несколько сниженной калорийностью, чтобы дефицит калорий не отражался на вашем самочувствии и настроении. А упражнения, кстати, нужны не только для упругости тела, но и для жизненного тонуса.

Некоторые диеты способны подпортить как настроение, так и здоровье. И возглавляет рейтинг таких систем питания низкокалорийная диета.

«Суть ее — в сокращении потребляемых калорий: это и схемы питания вроде „900 калорий в день“, и различные монодиеты типа гречневой или кефирной. Поначалу может показаться, что все идет так, как и задумано, — вес же уходит, но в этом заслуга жидкости, которая покидает организм. Дальше тело начинает изо всех сил запасаться жировой тканью», — сообщает заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Итогом такой диеты также станет срыв и переедание — и удар по здоровью: недостаток полезных веществ, резкое ухудшение энергичности, нарушение сна, перепады настроения и развитие депрессивных состояний.





Другой вредной диетой считается белковая, когда в рацион добавляется больше белка, а углеводы, наоборот, сокращаются. Так худеющий заставляет свой организм перейти на альтернативный источник энергии — жиры, чтобы ускорить сжигание жировой прослойки.

«Все логично, но не все знают, что сидеть на белковой диете можно не дольше 2—3 недель. Такая схема питания может неслабо навредить организму: увеличить нагрузку на печень, почки и желудочно-кишечный тракт, привести к слабости, бессоннице и кетозу», — объясняет доктор.

Еще один неразумной способ снижения веса — это веганство, предполагающее исключение всех продуктов животного происхождения, даже яиц и молока. Оканчиваются эти эксперименты дефицитом белка и аминокислот. Приверженцы такого питания испытывают нехватку витамина B12, железа, кальция и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Обилие клетчатки и углеводов при веганстве повышает риски обострения гастрита, панкреатита и язвенной болезни, приводит к регулярному вздутию живота, синдрому избыточного бактериального роста и другим нарушениям кишечной микрофлоры»,— предупреждает Максим Угнивенко.

Чтобы похудеть с результатом и пользой, следует составлять меню из всех групп продуктов и следить за суточной калорийностью — делать ее менее 1200 ккал нельзя. Средняя скорость похудения для устойчивого эффекта составляет не более 3—4 килограммов в месяц.