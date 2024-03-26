Вождение автомобиля подвергает человека онкологии

Продолжительные поездки за рулем считаются небезопасными

От длительного пребывания за управлением автомобиля человек становится подверженным развитию онкологии, а именно раку кожи. Виной тому солнечные ультрафиолетовые лучи.

«Долгие поездки в машине и контактирование с солнечными лучами приводят к тому, что водители нередко сталкиваются с новообразованиями в области лица и рук, то есть открытых участков кожных покровов, на которые воздействует ультрафиолет», — предупреждают медики.

Специалисты предупреждают, что лобовому стеклу автомобиля не удается дать защиту от ультрафиолета, потому автовладельцам следует пользоваться кремами с фактором SPF.