Воздух в квартире может быть грязнее уличного

Что важно для улучшения ситуации

Специалисты Всемирной организации здравоохранения поделились печальной статистикой: ежегодно почти четыре миллиона человек сталкиваются с риском преждевременной смерти по причине загрязненного воздуха в доме.

«Первостепенно угроза нависает над сельскими жителями, которые отапливают помещения дровами и углем. Если в доме плохая вентиляция, уровень вредоносных мельчайших частиц, попадающих в воздух, повышается в сотню раз в сравнении с допустимыми показателями», — сообщают эксперты.

Городские квартиры также полны загрязнений — их источники не только окна и вентиляция, а также испаряемые вещества, выделяемые мебелью, отделочными материалами, пластиковыми стеклопакетами. В числе опасных компонентов присутствует, например, формальдегид.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется поддерживать температуру в квартире на определенном уровне. Международные стандарты предполагают, чтобы в холодное время в помещении было 20—23°C, а в теплое не выше 22—25°C, для детских комнат подходящими условиями являются 23—24°C. Также обозначен желаемый уровень влажности — это 40—60%.