Восточные сладости: польза и вред

День восточных сладостей отмечают 7 ноября

Сегодня праздник сладкоежек — День восточных сладостей. Мы не могли обойти этот день стороной (как и не удается игнорировать прилавки с пахлавой, халвой, щербетом).

Восточные сладости менее вредны, чем другие. В них сахарный сироп часто заменяется натуральным медом, а мука во многих изделиях полностью отсутствует. Зато орехи и семена добавляются в очень больших количествах, благодаря чему лакомства насыщаются белками, полезными жирами и микроэлементами.

Вместе с тем все восточные сладости калорийны и ведут к набору веса, если употреблять безмерно.

Наименее вредные восточные сладости — халва, козинаки, натуральный мармелад.