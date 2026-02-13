В современном мире набирает популярность теория об исцелении частотами: наши внутренние системы настолько чувствительны к колебательным волнам, измеряемым в герцах, что при их помощи удается благоприятно воздействовать на состояние организма.
«Герц — это единица измерения частоты колебаний. Она показывает количество циклов волны в секунду. Наше тело также обладает своими уникальными вибрациями, и ученые давно интересуются, как внешние частоты влияют на здоровье человека», — сообщают специалисты Минздрава Челябинской области.
Уже имеются некоторые научные доказательства, что определенными частотами можно оказывать положительный эффект на организм: низкие частоты способствуют релаксации мышц и улучшают кровообращение, высокочастотные импульсы стимулируют заживление ран.
Звукотерапия герцами:
• 174 Гц — «частота обезболивания». Эта звуковая чистота способна снимать болевые ощущения и уменьшать тревогу. Ее особенно любят поклонники йоги, медитаций и звуковой терапии;
• 7,83 Гц — резонанс Шумана. Наша планета имеет собственную резонансную частоту, которая называется резонансом Шумана. Ученые предполагают, что совмещение мозговых волн с этими земными колебаниями снижает усталость и повышает концентрацию внимания. Этот принцип лежит в основе современных техник заземления и восстановления сил природы;
• 528 Гц — «частота любви и ДНК». Считается, что эта частота ремонтирует поврежденную ДНК и вызывает чувство гармонии.
Важно! Использование звуковой терапии — это дополнительный метод воздействия, он не может заменить традиционное лечение, особенно при серьезных заболеваниях.
