Восстановить повреждения в ДНК помогает терапия частотами

Как звуковые колебания способны воздействовать на организм человека

В современном мире набирает популярность теория об исцелении частотами: наши внутренние системы настолько чувствительны к колебательным волнам, измеряемым в герцах, что при их помощи удается благоприятно воздействовать на состояние организма.

«Герц — это единица измерения частоты колебаний. Она показывает количество циклов волны в секунду. Наше тело также обладает своими уникальными вибрациями, и ученые давно интересуются, как внешние частоты влияют на здоровье человека», — сообщают специалисты Минздрава Челябинской области.

Уже имеются некоторые научные доказательства, что определенными частотами можно оказывать положительный эффект на организм: низкие частоты способствуют релаксации мышц и улучшают кровообращение, высокочастотные импульсы стимулируют заживление ран.





Звукотерапия герцами:

• 174 Гц — «частота обезболивания». Эта звуковая чистота способна снимать болевые ощущения и уменьшать тревогу. Ее особенно любят поклонники йоги, медитаций и звуковой терапии;

• 7,83 Гц — резонанс Шумана. Наша планета имеет собственную резонансную частоту, которая называется резонансом Шумана. Ученые предполагают, что совмещение мозговых волн с этими земными колебаниями снижает усталость и повышает концентрацию внимания. Этот принцип лежит в основе современных техник заземления и восстановления сил природы;

• 528 Гц — «частота любви и ДНК». Считается, что эта частота ремонтирует поврежденную ДНК и вызывает чувство гармонии.

Важно! Использование звуковой терапии — это дополнительный метод воздействия, он не может заменить традиционное лечение, особенно при серьезных заболеваниях.

Читайте также: Что такое психофизика и как она влияет на жизнь человека.

Смотрите еще: Что делать пациенту, если врач или лечение вызывают сомнения.