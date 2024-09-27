Восстановить легкие после отказа от курения поможет травяной чай

Какие изменения ждут органы, если завязать с вредной привычкой

Отказ от курения — это важный шаг на пути к улучшению здоровья и восстановлению организма. Наиболее пострадавшими органами курильщиков являются легкие, но они обладают способностью к восстановлению, и с течением времени можно значительно улучшить их состояние.

Процесс восстановления легких происходит в несколько этапов. В первые 20 минут без курения начинается снижение частоты сердечных сокращений и артериального давления, улучшается кровообращение. Через 12 часов после отказа от сигарет уровень угарного газа в крови нормализуется, что способствует улучшению кислородного обмена.

«Через 2—3 недели улучшается работа легких, запускается процесс очистки дыхательных путей. У многих людей уменьшается кашель и одышка. Через 1—9 месяцев клетки ресничек, выстилающих дыхательные пути, начинают восстанавливаться. Это приводит к улучшению дренажа слизи и снижению вероятности инфекций. Через 1 год и более риск развития заболеваний легких, таких как хронический бронхит и рак легких, значительно снижается, а функция легких продолжает стремиться к норме», — объясняют пульмонологи.





Чтобы поддержать процесс восстановления легких, рекомендуется:

• увеличить потребление антиоксидантов, которые содержатся в свежих фруктах и овощах. Особенно полезны продукты, богатые витаминами C и E, а также омега-3 жирными кислотами;

• заниматься упражнениями, такими как ходьба, плавание или йога — они помогают улучшить вентиляцию легких и укрепить дыхательную мускулатуру;

• пить достаточно воды, чтобы поддерживать необходимый уровень увлажненности слизистых оболочек дыхательных путей и способствовать выведению токсинов;

• практика глубоких дыхательных упражнений — это нужно для вентиляции легких и удаления накопившихся токсинов;

• избегать пассивного курения и других источников загрязнения воздуха, таких как автомобильные выхлопы и химические вещества;

• проходить регулярные медицинские обследования — они помогут следить за состоянием легких и выявить возможные проблемы на ранних стадиях.





Для оздоровления легких можно использовать и травяные отвары, обладающие противовоспалительными, отхаркивающими и очищающими свойствами:

• шалфей — он облегчит кашель, улучшит отхождение мокроты и поддержит иммунную систему;

• мелисса — обладает успокаивающим эффектом и может снизить стресс, связанный с отказом от курения. Также способствует улучшению работы органов дыхания;

• мать-и-мачеха — используется для облегчения симптомов простуды и кашля. Отвар из этой травы помогает смягчить слизистую оболочку дыхательных путей и облегчить отхождение мокроты;

• тимьян (чабрец) — обладает мощными антисептическими свойствами и помогает при заболеваниях дыхательных путей. Еще тимьян способствует расслаблению мышц бронхов и облегчает дыхание.

Рецепт: смешайте равные части шалфея, мать-и-мачехи, тимьяна и мелиссы. Возьмите 1 столовую ложку смеси и залейте 250 мл кипящей воды. Накройте крышкой и дайте настояться 15—20 минут. Процедите и пейте отвар два-три раза в день. По желанию можно добавить немного меда для улучшения вкуса и дополнительных полезных свойств.

Важно! Перед началом использования любых травяных средств рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства.