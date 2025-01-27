Восстановить баланс жидкости зимой может узвар

Напиток восполняет уровень влаги в организме

Столкнуться зимой с обезвоживанием вполне реально: в холодное время года люди по ошибке сокращают количество потребляемой жидкости, а также страдают от воздействия отопительных систем, вызывающих сухость кожных покровов и слизистых оболочек. Позаботиться о водном балансе в организме лучше всего удается чистой воде, но зимой следует обратить внимание еще на один напиток.

«В зимнее время рекомендуется пить узвар, приготовленный из сушеных фруктов, он устранит дефицит влаги и укрепит нервную систему за счет калия и магния в составе. Если вас донимают головные боли, хроническая усталость, проблемы с ЖКТ, узвар тоже будет полезен», — говорят диетологи.

Поможет организму и зеленый чай — его антиоксиданты дадут отпор воспалительным процессам, а еще напиток позволит похудеть.

Хорошо также варить ягодные компоты — их ценные компоненты укрепят здоровье, и не нужно забывать о кефире и ряженке — они не только предотвратят обезвоживание, но и улучшат пищеварение.

Отметим, для получения эффекта от употребления напитков следует отказаться от добавления в них сахара.