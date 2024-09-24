Воспаление в организме можно снизить небольшим стрессом

Что это может быть

Стресс плохо влияет на организм, потому ему лучше не поддаваться. Хотя стрессовое воздействие бывает разным. Так, невысоким уровнем стресса можно сократить выраженность воспаления в клетках. Какой стресс имеет нормальную интенсивность и приводит к мобилизации внутренних резервов?

«Наиболее доступным методом может быть привычка приема утреннего контрастного душа, если у человека нет противопоказаний к процедуре. Также полезна физическая активность. В самом начале приобщения к занятиям провоспалительные цитокины производятся в большем количестве, но когда тренировки делаются регулярными, в промежутках между ними происходит снижение этих веществ и повышение концентрации противовоспалительных молекул», — говорят терапевты.

Чем еще снизить воспаление в организме:

• правильным питанием — нужно есть больше продуктов с антиоксидантами, например ягод, шпината, а также пищи с жирными кислотами омега-3 — рыбы, орехов, семян, и обязательно ограничить сахар и обработанные продукты;

• нормализацией массы тела — от избыточного веса активизируются воспалительные процессы;

• управлением стрессом — медитацией, йогой, глубоким дыханием;

• качественным сном;

• отсутствием вредных привычек.

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