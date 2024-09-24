Стресс плохо влияет на организм, потому ему лучше не поддаваться. Хотя стрессовое воздействие бывает разным. Так, невысоким уровнем стресса можно сократить выраженность воспаления в клетках. Какой стресс имеет нормальную интенсивность и приводит к мобилизации внутренних резервов?
«Наиболее доступным методом может быть привычка приема утреннего контрастного душа, если у человека нет противопоказаний к процедуре. Также полезна физическая активность. В самом начале приобщения к занятиям провоспалительные цитокины производятся в большем количестве, но когда тренировки делаются регулярными, в промежутках между ними происходит снижение этих веществ и повышение концентрации противовоспалительных молекул», — говорят терапевты.
Чем еще снизить воспаление в организме:
• правильным питанием — нужно есть больше продуктов с антиоксидантами, например ягод, шпината, а также пищи с жирными кислотами омега-3 — рыбы, орехов, семян, и обязательно ограничить сахар и обработанные продукты;
• нормализацией массы тела — от избыточного веса активизируются воспалительные процессы;
• управлением стрессом — медитацией, йогой, глубоким дыханием;
• качественным сном;
• отсутствием вредных привычек.
Читайте также: Какой чай обладает противовоспалительным действием.