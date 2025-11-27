Волосы сталкиваются с повышенной нагрузкой после 30 лет

Даете ли вы своим волосам необходимый уход

Трихологи советуют каждому, кому уже исполнилось 30, пересмотреть свой уход за волосами. Специалисты отмечают, что к этому возрасту на волосы ложится особая нагрузка: накопительный вред от внешнего воздействия, что актуально для всех, кто на регулярной основе обращается к утюжкам и окрашиванию, от чего волосы делаются ломкими и тусклыми, а также запуск естественных процессов старения, когда волосы лишаются объема из-за уменьшения активных волосяных фолликулов. Еще в данный возрастной период многие переживают события, сопровождающиеся стрессом, который всегда отражается на состоянии волос, — речь о беременности, карьерном взлете и прочих волнениях.

«Волосы с этого периода начинают нуждаться в питательных масках. Делать их достаточно каждые семь дней. Это поможет укрепить волосы и замедлить выпадение. Каждые два месяца необходимо стричь кончики волос. Стрижка обязательна даже при отращивании длины, посеченные и ломкие концы не только портят внешний вид, но и являются обузой для здоровой части волос, мешая питанию и росту», — говорят трихологи.

Обращайте внимание на состав шампуня и бальзама, которым пользуетесь. Хорошо, если там будет кератин, стимулирующий рост, а также ингредиенты, соответствующие вашим потребностям. Если после использования шампуня кожа головы зудит или появляются иные неприятные реакции, вероятно, вам не подходит средство и его нужно сразу заменить. Для укладки подбирайте средства с облегченными формулами, которые не будут утяжелять волос.

Берегите ваши волосы от природных факторов — в летние месяцы носите головные уборы и пользуйтесь спреями с УФ-защитой, а зимой надевайте шапку — при +5°C и ниже она обязательна, чтобы волосы не стали выпадать от сосудистых спазмов.

«Особое значение имеет питание. Когда в рационе недостает белка, полезных жиров, железа и цинка, реанимировать волосы не получится даже у самой дорогой косметики», — сообщают специалисты.

Если замечаете у себя чрезмерное выпадение волос, не доводите дело до залысин, обратитесь к трихологу как можно скорее, чтобы устранить неполадки в работе организма.

Читайте также: Остановить выпадение волос поможет мезотерапия.

Смотрите еще: Эти средства могут заменить кондиционер для волос.