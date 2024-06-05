Волнообразный бег считается наиболее эффективным

Каковы преимущества тренировок

Бег является одним из самых доступных видов физической активности: все, что вам нужно, — это удобные кроссовки и ровная дорожка в ближайшем парке. При минимуме затрат на тренировку можно получить максимум пользы для здоровья.

«Особая результативность достигается при волнообразной нагрузке, когда организм не привыкает к тренировкам до такой степени, чтобы они перестали действовать. Если вы новичок в беге и занимаетесь до полугода или только планируете приступить к тренировкам, рекомендуется уделять бегу по 20 минут трижды в неделю», — сообщают врачи спортивной медицины.

Спустя шесть месяцев продолжительность третьей пробежки в неделю увеличивается до получаса. Когда вы будете бегуном с опытом в год и более, то в первую на неделе тренировку бегите полчаса, во вторую только 20 минут, а в третью — уже 40—60. Заниматься лучше через день.

Преимущества бега:

• улучшение деятельности легких, повышение эффективности газообмена, активный доступ кислорода к тканям организма;

• укрепление сердца и сосудов — миокард при систематических адекватных кардионагрузках чувствует себя лучше;

• повышение защитных сил организма — при регулярных занятиях организм делается устойчивее перед вирусами и бактериями;

• рост работоспособности и мозговой активности, улучшение настроения и профилактика депрессивных состояний; бегом можно достичь баланса между симпатической и парасимпатической нервной системой и нормализовать сон; также спорт сделает вас увереннее в себе и своих силах;

• ЖКТ-органы при такой активации избавляются от застойных процессов, создается профилактика камнеобразования, печень начинает функционировать более слаженно, как и кишечник;

• снижение процента жировой ткани — если вы также следите за калорийностью рациона, то при помощи тренировок сможете расстаться с лишними килограммами и сделать фигуру более привлекательной и подтянутой.

Отметим, к бегу есть противопоказания, поэтому перед началом такой активности лучше посетить врача. При врожденном пороке сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебите ног, острой форме инфекционной болезни, серьезной травме или патологии опорно-двигательного аппарата бегать нельзя.