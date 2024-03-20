Во время поста важно следить за калорийностью пищи

Иначе можно переесть углеводов

Когда человек впервые держит пост и не продумывает свое меню, он может столкнуться со сбоями в работе пищеварительной системы и другими проблемами.

«Если до поста рацион не изобиловал овощами, фруктами и бобовыми, теперь организму будет сложно справляться с поступающей в повышенном объеме клетчаткой — появятся вздутие и газообразование», — отмечают диетологи.

В период ограничений все равно важно следить за калорийностью своего питания, поскольку запросто можно переесть углеводной еды, особенно той, что относится к быстрым углеводам. Повышенное содержание в меню мучных изделий, сладких овощей или картошки чревато инсулиновой нагрузкой, стимуляцией избыточного жироотложения и увеличением массы тела, а еще рисками развития болезней — таких как сахарный диабет и атеросклероз.

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