Во время ОРВИ лучше ограничить прием цитрусовых

Витаминизация может пойти не на пользу

Когда мы заболеваем, нам хочется помочь своему организму дополнительной порцией витаминов, и в первую очередь мы вспоминаем о цитрусовых. Однако именно с цитрусами в период ОРВИ нужно быть аккуратнее.

«Известно, что сок грейпфрута, например, несовместим с определенными лекарственными препаратами, и во избежание побочных эффектов лучше разводить прием таблеток и потребление цитрусовых плодов. Интервал между этим должен быть в пределах пяти-шести часов», — говорят нутрициологи.

Особое внимание при болезни нужно уделять питьевому режиму: на время простуды ежедневная норма должна быть увеличена на два стакана. Пейте чистую воду, травяные чаи, настой шиповника, морсы.

Важно сбалансированно питаться. Пищу с насыщенными жирными кислотами, то есть мясные и молочные продукты, лучше ограничить, а вот ненасыщенные жиры — орехи, рыба, авокадо — предпочтительны. Что касается белка, то полезнее сейчас будет растительный, выбирайте бобовые и цельнозерновые продукты. Конечно, обязательно есть овощи и фрукты.

Отметим, когда в период болезни аппетита нет, не нужно заставлять себя, тем более нельзя переедать. Старайтесь больше отдыхать и спать, позже желание есть обязательно вернется.